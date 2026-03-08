Герой России поздравил омичек с Международным женским днём

Герой России, сенатор Дмитрий Перминов поздравил жительниц Омской области, выразив признательность и восхищение. Он напомнил, что на плечах представительниц прекрасного пола держатся и создание тепла и уюта в семье, и забота о близких, и воспитание детей.
— Это ежедневный труд, требующий невероятной силы духа и терпения. И, кроме того, вы добиваетесь серьёзных профессиональных успехов, вызывая уважение надёжным и ответственным подходом к делу, — говорится в поздравлении сенатора.
Он поблагодарил женщин за поддержку, стойкость и веру в мужчин. А ещё пожелал, чтобы «каждый день приносил радостные события и поводы для улыбок», здоровья и счастья.
— Пусть вас окружают любящие люди, а в доме всегда царят мир и любовь, — добавил Дмитрий Перминов.