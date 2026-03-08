ТАСС: в Сумах полиция задержала вдов солдат ВСУ для профилактических бесед

Верховная рада Украины утвердила законопроект № 13646 о социальной защите военнослужащих, который внес изменения в систему выплат для семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести. Теперь у семей пропавших без вести военнослужащих, которые ежемесячно получают по 120 тыс. гривен ($2,7 тыс.), появились ограничения по общей сумме выплат — 15 млн гривен ($343 тыс.). Таким образом, выплаты семьям пропавших без вести будут прекращены через 125 месяцев с момента последней подтвержденной связи с военным.