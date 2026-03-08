ТАСС: в Сумах полиция задержала вдов солдат ВСУ для профилактических бесед

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Полицейские в Сумах после акции протеста родных пропавших без вести украинских военнослужащих задержали вдов солдат для профилактических бесед. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Сумах состоялась немногочисленная акция протеста родных пропавших без вести украинских военнослужащих. Многих вдов солдат ВСУ полицейские задержали на “профилактические беседы”, не позволив им принять участие в протесте. Поводом стали транспаранты с требованием отменить скандальный закон № 13646, сохранив социальные гарантии для семей военнослужащих», — сказал собеседник агентства.
Как сообщили ранее силовики, 6 марта в Киеве около 1 тыс. вдов пропавших без вести украинских военнослужащих вышли на митинг против принятого Верховной радой закона, ограничивающего сумму социальных выплат.
Верховная рада Украины утвердила законопроект № 13646 о социальной защите военнослужащих, который внес изменения в систему выплат для семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести. Теперь у семей пропавших без вести военнослужащих, которые ежемесячно получают по 120 тыс. гривен ($2,7 тыс.), появились ограничения по общей сумме выплат — 15 млн гривен ($343 тыс.). Таким образом, выплаты семьям пропавших без вести будут прекращены через 125 месяцев с момента последней подтвержденной связи с военным.