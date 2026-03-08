Ричмонд
Глава МИД Китая заявил, что война на Ближнем Востоке никому не приносит пользы

Ван И призвал к миру на Ближнем Востоке и осудил насилие.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке не должен был произойти, и никто не получит от него пользы. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Глядя на охваченный пламенем войны Ближний Восток, я хочу сказать: это война, которой не должно было случиться, и война, которая не приносит пользы ни одной из сторон», — отметил министр.

Ван И добавил, что события на Ближнем Востоке вновь напоминают человечеству, что сила не является решением проблем. Глава МИД Китая подчеркнул, что вооруженное противостояние лишь порождает ненависть и способствует возникновению новых кризисов.

Ранее на фоне обострения на Ближнем Востоке министерство иностранных дел Китая призвало все стороны обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Также китайский МИД требует не допустить негативного влияния на мировую экономику.