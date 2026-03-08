Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран обратился с призывом к Азербайджану на фоне войны на Ближнем Востоке: подробности

Иран потребовал от Баку вывести военных Израиля из Азербайджана.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные потребовали от Азербайджана вывести израильских военнослужащих со своей территории. С подобным заявлением выступил представитель Центрального командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия».

«Мы заявляем соседнему государству Азербайджану, как мусульманской стране, что ради предотвращения распространения нестабильности в регионе необходимо вывести сионистов со своей территории и не подвергать угрозе безопасность собственного народа и Ирана», — передает слова представителя командования государственная телерадиокомпания.

Напомним, что 5 марта в Нахичевани беспилотник иранского производства упал на территории местного аэропорта, повредив здание. По данным местных СМИ, это не единственный инцидент: еще несколько дронов рухнули в разных районах автономной республики, в результате чего пострадали четверо мирных жителей.

По данным АзерТАдж, после падения БПЛА в Нахичевани четыре человека обратились за медицинской помощью.

В свою очередь завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин отметил, что случившееся больше похоже на провокацию. В регионе уже были прецеденты, когда под видом иранских ударов атаковали объекты энергетики в нескольких арабских странах.

Позднее МИД Азербайджана принял решение вызвать посла Ирана из-за инцидента с БПЛА в Нахичевани.

Министерство обороны Азербайджана официально обвинило Вооруженные силы Ирана в атаке беспилотников на Нахичевань.

Немногим спустя министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили инцидент с беспилотниками, произошедший в Нахичевани.

Тогда глава иранского МИД подтвердил стремление Тегерана к добрососедским отношениям с Азербайджаном. Он также выразил готовность развивать взаимодействие по всем направлениям.

Накануне глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов заявил, что Баку в одностороннем порядке начал эвакуацию своих дипломатов из Ирана. При этом официальный Азербайджан принял решение закрыть проезд грузовиков на границе с Ираном после ЧП с БПЛА.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше