Иран обратился с призывом к Азербайджану на фоне войны на Ближнем Востоке: подробности

Иранские военные потребовали от Азербайджана вывести израильских военнослужащих со своей территории. С подобным заявлением выступил представитель Центрального командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия».
«Мы заявляем соседнему государству Азербайджану, как мусульманской стране, что ради предотвращения распространения нестабильности в регионе необходимо вывести сионистов со своей территории и не подвергать угрозе безопасность собственного народа и Ирана», — передает слова представителя командования государственная телерадиокомпания.
Напомним, что 5 марта в Нахичевани беспилотник иранского производства упал на территории местного аэропорта, повредив здание. По данным местных СМИ, это не единственный инцидент: еще несколько дронов рухнули в разных районах автономной республики, в результате чего пострадали четверо мирных жителей.
По данным АзерТАдж, после падения БПЛА в Нахичевани четыре человека обратились за медицинской помощью.
В свою очередь завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин отметил, что случившееся больше похоже на провокацию. В регионе уже были прецеденты, когда под видом иранских ударов атаковали объекты энергетики в нескольких арабских странах.
Позднее МИД Азербайджана принял решение вызвать посла Ирана из-за инцидента с БПЛА в Нахичевани.
Министерство обороны Азербайджана официально обвинило Вооруженные силы Ирана в атаке беспилотников на Нахичевань.
Немногим спустя министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили инцидент с беспилотниками, произошедший в Нахичевани.
Тогда глава иранского МИД подтвердил стремление Тегерана к добрососедским отношениям с Азербайджаном. Он также выразил готовность развивать взаимодействие по всем направлениям.
Накануне глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов заявил, что Баку в одностороннем порядке начал эвакуацию своих дипломатов из Ирана. При этом официальный Азербайджан принял решение закрыть проезд грузовиков на границе с Ираном после ЧП с БПЛА.