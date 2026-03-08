Константина Меладзе и его молодую возлюбленную заметили в супермаркете в Испании

Певица Альбина Джанабаева рассказала, что вместе с супругом Валерием Меладзе уже более 15 лет счастлива в браке и воспитывает троих детей. Артистка призналась, что совмещать материнство, работу и творчество непросто, учитывая энергичность младшего сына. Старший сын Константин родился в 2004 году и сейчас учится в Лондоне, младшему сыну Луке десять лет, а дочке Агате — четыре. Она отметила, что самый неугомонный из детей — Лука, периодически учителя жалуются на его поведение в школе.