Константина Меладзе и его молодую возлюбленную заметили в супермаркете в Испании

Продюсера и композитора Константина Меладзе заметили в супермаркете в Испании с молодой спутницей. Фото знаменитости опубликовала в соцсетях одна из его поклонниц.
В кадре хрупкая девушка с темными волосами внимательно рассматривала продукты на полках магазина, рядом с ней находился музыкант.
— Столкнулась с Константином Меладзе и юной прелестницей. Очень красивая, естественная девушка. Ей лет 25−27, — прокомментировала пользовательница свое фото.
Константин Меладзе развелся с певицей Верой Брежневой в 2023 году после восьми лет брака. Общих детей у них не было.
Певица Альбина Джанабаева рассказала, что вместе с супругом Валерием Меладзе уже более 15 лет счастлива в браке и воспитывает троих детей. Артистка призналась, что совмещать материнство, работу и творчество непросто, учитывая энергичность младшего сына. Старший сын Константин родился в 2004 году и сейчас учится в Лондоне, младшему сыну Луке десять лет, а дочке Агате — четыре. Она отметила, что самый неугомонный из детей — Лука, периодически учителя жалуются на его поведение в школе.