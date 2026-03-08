Здесь был Пётр. Посещал ли Самару первый император России?

Народное предание упорно настаивает на том, что Пётр I лично восходил на Царёв курган, который в честь него и получил своё название. Тогда как историки указывают на то, что посетил «бомбардир Алексеев» Лысую гору — вообще на другом берегу Волги. Походные журналы свидетельствуют, что бывал он в будущей Самарской губернии дважды. Но вот относительно того, чем именно занимался, есть различные версии.
«Юрналы» не врут.
Все передвижения царя фиксировали специальные официальные документы — «юрналы», так в конце XVII и начале XVIII века передавали на русском языке французское «журнал». Согласно им, на территорию будущей Самарской губернии, а тогда уезда, впервые Пётр I попал в 1695 году, когда следовал по Волге с флотом и войсками к турецкой крепости Азов, которую собирались осадить и штурмовать — так называемый Первый азовский поход.
Плывшие из Симбирска суда 27 мая по старому стилю пережидали непогоду у правого берега Волги, где-то между нынешними сёлами Новодевичьем и Усольем. На следующий день караван бросил якорь у деревни Моркваши, нынешнего города Жигулёвска, но ещё к вечеру того же дня миновал Царёв курган, так и не заплыв в Самару.
Зато 30 мая, в день рождения Петра, караван остановился в Сызрани. «…При нем сызранский воевода встречал… генералов с полки от Сызранска верстах в дватцати на воде. А великого государя караван Сызранск проплыл в тот же день, в который он (пристав) в Сызранск приехал в самые вечерни: идет купами судно за судном, не в большом расстоянии…». Вот так в первый раз царь Пётр I посетил не Самару, а Сызрань.
Этот курган — которого надо царя курган.
Тут-то и начинаются загадки. Народные предания упорно настаивают, что государь Пётр Алексеевич изволили подняться на курган, в честь чего тот и назвали Царёвым. Однако и «юрналы», и последующие изыскания краеведов легенду не подтверждают — как в том анекдоте, не на левом берегу Волги, а на правом, и не на курган, а на Лысую гору. Доказательством тому считали надпись на большом камне, ныне утёс Сокол, или же Петров камень, якобы сделанную самим Петром I.
Правда, все, кто эту надпись видел, указывали на то, что прочесть её невозможно — за давностью лет. Художники братья Чернецовы в 1838 году отмечали: «…Не смогли ничего разобрать: многие литеры истреблены, а которые сохранились, те не имеют уже настоящего своего вида». А вот художник Илья Репин в 1870 году чуть более оптимистичен, хотя точного текста написанного не приводит: «Действительно, надпись была, хотя местами песчаник от времени и непогоды сильно выветрился, так что разобрать надпись можно было не без труда». Но уже в 1872 году очевидцы зафиксировали: «Буквы покрыла плесень, а самый камень сильно выветрился. Надпись царя Петра исчезла…».
А Царёвым курган близ села Царевщина, ныне поселка Волжский, назвали, по другим легендам, то ли в честь Тамерлана, который велел своим воинам набросать камней, то ли в честь Ивана Грозного, который, идя на Казань, услышал про Тамерлана и велел воинам разобрать камни — но войско его оказалось не таким большим, как у эмира, и «вот вам всё, что осталось». В общем, как говорится, «песни народностей».
Здесь будет город заложён.
Однако про Самарский уезд царь не забывал. В 1702 году по его указу основали крепость Сергиевск, близ которой в 1717 году немецкий специалист Готлиб Шобер нашел источник минеральных вод для будущего курорта. А в 1706 году царь велел построить ещё одну крепость — Алексеевск, названный в честь его сына, царевича Алексея. В 1728 году мимо проезжавший чиновник так его описал: «А живут в нём люди русские прапорщик один, капралов-четыре, солдат — девяносто восемь, казаков — сорок восемь, посадских — двадцеть, бобылей — семь человек».
И какое-то время новопостроенный городок был соперником расположенной рядом Самары — тут был центр знаменитой торговли зерном. В 1735 году в крепости располагалось уже четыре конных роты Сергиевского полка — 408 человек и пешая рота Алексеевского полка, 156 человек А во времена восстания Емельяна Пугачёва, после кровопролитной осады, Алексеевск стал базой повстанцев. Эти события и стали роковыми в истории селения — укрепления разрушили и восстанавливать не стали, войска перевели, и крепость превратилась в обычный посёлок Алексеевка.
Четверть века спустя.
Но Пётр I всё-таки в Самаре побывал — спустя четверть века после первого визита в уезд. В 1722 году он и его супруга Екатерина в сопровождении войск плыли вниз по Волге, направляясь в знаменитый Персидский поход. Как опять зафиксировали «юрналы», 10 июня по старому стилю «после полудня в третьем часу приехали к Самаре и переменили гребцов, а Его Величество ездил осматривать того города, который огорожен досками. И после того пошли в путь и ехали во всю ночь».
А город, который царь посетил таки спустя 27 лет, был совсем не тот, который видели с кораблей, проплывая в 1695 году — в 1703-м страшный пожар уничтожил кремль и все постройки «без остатку». Новую крепость поставили примерно в 200 метрах к северо-востоку от сгоревшей, в форме ромба, с частоколом и башнями. Площадь её составляла около четырёх гектаров. Эта система укреплений выходила к Волге в районе современной площади Революции.
Новую крепость царю показывал комендант — подполковник Василий Кушников. В Самаре Пётр встретился с походным атаманом Яицкого казачьего войска Никитой Бородиным, который с товарищами возвращался из плена, в который попал в 1717 году после разгрома неудачной экспедиции князя Бековича-Черкасского в Хивинское ханство. За «полонное терпение» казаки получили от государя 15 рублей. Екатерина посетила церковь — либо соборную Троицкую, либо храм в одном из существовавших тогда в городе монастырей. Там царица раздала нищим то ли один, то ли два рубля «мелкими деньгами».