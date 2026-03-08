Здесь был Пётр. Посещал ли Самару первый император России?

Правда, все, кто эту надпись видел, указывали на то, что прочесть её невозможно — за давностью лет. Художники братья Чернецовы в 1838 году отмечали: «…Не смогли ничего разобрать: многие литеры истреблены, а которые сохранились, те не имеют уже настоящего своего вида». А вот художник Илья Репин в 1870 году чуть более оптимистичен, хотя точного текста написанного не приводит: «Действительно, надпись была, хотя местами песчаник от времени и непогоды сильно выветрился, так что разобрать надпись можно было не без труда». Но уже в 1872 году очевидцы зафиксировали: «Буквы покрыла плесень, а самый камень сильно выветрился. Надпись царя Петра исчезла…».