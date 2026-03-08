Юрист назвала лекарства, после приема которых не стоит садиться за руль

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. После приема корвалола и валокордина, а также порошков от простуды и сиропов от кашля стоит осторожнее садиться за руль, так как они могут влиять на способность управления автомобилем, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.