В Эль-Кувейте после удара горит небоскрёб службы соцобеспечения

В результате удара возник пожар на верхних этажах небоскрёба в Эль-Кувейте.

Источник: Комсомольская правда

В столице Кувейта, Эль-Кувейте, после удара загорелся небоскреб. Там находится управление социального обеспечения. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

В Telegram телеканал опубликовал видео горящего небоскреба. На кадрах заметно, что огнем охвачены преимущественно верхние этажи. Других деталей инцидента телеканал не приводит.

«Здание службы социального обеспечения в Эль-Кувейте охвачено пламенем после удара», — говорится в сообщении.

Накануне KP.RU писал, что армия Кувейта заявила об атаке иранских дронов на топливные резервуары, расположенные в международном аэропорту страны.

В свою очередь агентство INA сообщало, что Корпус стражей исламской революции объявил о ракетной атаке по скоплению американских военнослужащих, находящихся на военной базе Арифджан на территории Кувейта.