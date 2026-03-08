В Эль-Кувейте после удара горит небоскрёб службы соцобеспечения

В столице Кувейта, Эль-Кувейте, после удара загорелся небоскреб. Там находится управление социального обеспечения. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.
В Telegram телеканал опубликовал видео горящего небоскреба. На кадрах заметно, что огнем охвачены преимущественно верхние этажи. Других деталей инцидента телеканал не приводит.
«Здание службы социального обеспечения в Эль-Кувейте охвачено пламенем после удара», — говорится в сообщении.
Накануне KP.RU писал, что армия Кувейта заявила об атаке иранских дронов на топливные резервуары, расположенные в международном аэропорту страны.
В свою очередь агентство INA сообщало, что Корпус стражей исламской революции объявил о ракетной атаке по скоплению американских военнослужащих, находящихся на военной базе Арифджан на территории Кувейта.