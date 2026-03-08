Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усть-Куте отменили муниципальный маршрут по субботам

В мэрии города назвали причину принятых мер.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 8 марта. В Усть-Куте пассажирские перевозки на муниципальном маршруте регулярных перевозок № 3 «ст. Лена» — «Нефтебаза» по субботам осуществляться не будут. Мера действует с 5 марта.

В администрации города сообщили, что расписание было скорректировано в связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока и наличием альтернативного действующего муниципального маршрута регулярных перевозок № 6 «ст. Лена — пос. Мостоотряд», обеспечивающего транспортные связи.

Ранее агентство сообщало, что вопрос перехода на перевозку пассажиров транспортом средней и большой вместимости обсудили на депутатских слушаниях в думе Иркутска накануне, 26 февраля. До 2030 года планируется реорганизация автомобильных парков и пассажирских маршрутов с целью сокращения количества рейсов при больших пассажиропотоках за счёт увеличения вместимости транспорта.