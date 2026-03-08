В Усть-Куте отменили муниципальный маршрут по субботам

IrkutskMedia, 8 марта. В Усть-Куте пассажирские перевозки на муниципальном маршруте регулярных перевозок № 3 «ст. Лена» — «Нефтебаза» по субботам осуществляться не будут. Мера действует с 5 марта.
В администрации города сообщили, что расписание было скорректировано в связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока и наличием альтернативного действующего муниципального маршрута регулярных перевозок № 6 «ст. Лена — пос. Мостоотряд», обеспечивающего транспортные связи.
Ранее агентство сообщало, что вопрос перехода на перевозку пассажиров транспортом средней и большой вместимости обсудили на депутатских слушаниях в думе Иркутска накануне, 26 февраля. До 2030 года планируется реорганизация автомобильных парков и пассажирских маршрутов с целью сокращения количества рейсов при больших пассажиропотоках за счёт увеличения вместимости транспорта.