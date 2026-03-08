Поддержка женщин: какие меры действуют в Татарстане

Получателем пособия может быть не только мать, но и отец, бабушка, дедушка или другой родственник, фактически осуществляющий уход за ребенком. При выборе получателя стоит учитывать уровень дохода: размер выплаты составляет 40 процентов среднего заработка за два года, предшествующих отпуску по уходу за ребенком. Если заработная плата матери в этот период была ниже, чем у отца, выгоднее оформить пособие на него.