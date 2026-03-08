В Башкирии самыми популярными именами стали Амир и Амелия

Реестр ЗАГС опубликовал статистику популярных и редких имен, которые родители Башкирии выбирали для детей с начала 2026 года. Среди мальчиков уверенно лидирует имя Амир: так назвали 78 новорожденных. В пятерку самых частых также вошли Тимур, Роман, Эмир и Михаил.