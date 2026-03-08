В Башкирии самыми популярными именами стали Амир и Амелия

Реестр ЗАГС опубликовал статистику популярных и редких имен, которые родители Башкирии выбирали для детей с начала 2026 года. Среди мальчиков уверенно лидирует имя Амир: так назвали 78 новорожденных. В пятерку самых частых также вошли Тимур, Роман, Эмир и Михаил.
У девочек первое место заняла Амелия, это имя получили 64 малышки. В топ-5 женских имен попали Ясмина, Амина, Эмилия и София.
Среди редких мужских имен оказались Баязит, Маркел, Субхон, Батырхан и Абутолиб. Родители девочек выбирали для дочерей такие необычные имена, как Ясира, Аглайя, Алита, Исмина и Анэля.