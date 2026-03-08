Ослепили и оглушили: раскрыто, как Иран отомстил за гибель девочек в Минабе

Цифры, которые приводят очевидцы и официальные лица, ужасают: погибли, по разным данным, от 148 до 180 человек. Абсолютное большинство жертв — девочки в возрасте от 7 до 12 лет. Еще около 100 человек получили тяжелые ранения. В социальных сетях мгновенно распространились кадры, снятые жителями Минаба: черный дым над руинами, крики родителей, разбирающих завалы голыми руками, и работа спасателей с лопатами и кранами.