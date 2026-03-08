Ослепили и оглушили: раскрыто, как Иран отомстил за гибель девочек в Минабе

Атака стала ответом на чудовищную трагедию в городе Минаб, где 28 февраля в результате обстрела американской авиации погибли почти 180 иранских школьниц. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru объяснил, почему удар по базе стал для США унизительным, несмотря на огрехи в точности.
«Акт варварства»: что произошло в школе Минаба.
Трагедия, потрясшая весь регион, случилась утром 28 февраля 2026 года. Ракетный удар пришелся по начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в городе Минаб (провинция Хормозган). В этот момент в здании находилось особенно много людей — там проходила пересменка, и ученицы второй смены как раз заходили в классы.
Цифры, которые приводят очевидцы и официальные лица, ужасают: погибли, по разным данным, от 148 до 180 человек. Абсолютное большинство жертв — девочки в возрасте от 7 до 12 лет. Еще около 100 человек получили тяжелые ранения. В социальных сетях мгновенно распространились кадры, снятые жителями Минаба: черный дым над руинами, крики родителей, разбирающих завалы голыми руками, и работа спасателей с лопатами и кранами.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан не сдерживал эмоций, назвав случившееся «актом варварства».
«Эта черная страница истории навсегда останется в памяти народа как преступление агрессоров», — заявил он.
Кто убил иранских детей: позиция сторон.
Школа находилась всего в 600 метрах от военно-морской базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которая также подвергалась атаке в тот день. По данным The New York Times, удары наносились в рамках операций США и Израиля против Ирана.
Однако ни Вашингтон, ни Тель-Авив официально не взяли на себя ответственность за попадание в гражданский объект.
Реакция международного сообщества была ожидаемо полярной. Иран обвинил США и Израиль в преступлении против человечности. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани потребовал осуждения на экстренном заседании Совбеза.
США заняли оборонительную позицию. Представитель CENTCOM Тим Хокинс заявил о начале расследования, подчеркнув, что «защита гражданского населения имеет первостепенное значение». Постпред США Майк Уолтц, в свою очередь, назвал операцию против Ирана «законными действиями».
Россия осудила атаку. Василий Небензя назвал действия Запада «безответственным шагом», направленным на уничтожение неугодного государства.
ЮНЕСКО охарактеризовала произошедшее как тяжелейшее нарушение международного гуманитарного права.
«Око за око»: удар по базе «Аль-Дафра».
Иран не стал долго ждать. Ранним утром 7 марта Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции возмездия. Целью была выбрана авиабаза «Аль-Дафра» в ОАЭ — ключевой форпост американских ВВС в регионе.
По информации КСИР, удар наносился по центру управления, откуда, по данным разведки, координировалась атака на школу в Минабе. Беспилотники и ракеты преодолели системы ПВО и поразили цели.
Версия эксперта: что именно уничтожили иранцы и что скроет Пентагон.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru проанализировал итоги атаки и дал прогноз о том, какую информацию мы никогда не узнаем из официальных сводок США.
Пораженные объекты:
«На базе поражены центр воздушной связи, центр спутниковой связи, радиолокационные станции и радары раннего предупреждения, — перечисляет Кнутов. — Это серьезный урон для боеспособности базы. Вероятно, атака могла быть направлена и на самолеты, которые там базируются, но тут стоит сделать важную оговорку».
Проблема с точностью:
«Точность иранских ударов пока оставляет желать лучшего. У них страдает система наведения», — отмечает эксперт. Это замечание важно в контексте того, что, несмотря на сам факт попадания, главные цели — американские самолеты — могли уцелеть.
Скрытые потери:
По мнению Кнутова, Пентагон уже начал операцию по сокрытию реального ущерба.
«Пентагон будет вынужден сообщить о потерях, если они будут среди личного состава. Им просто некуда будет деваться, — объясняет аналитик. — Все остальное они будут продолжать скрывать. В любом случае Иран смог определить виновника в этой атаке и нанести удар».
Унизительный факт для США:
Кнутов акцентирует внимание на том, что иранские ракеты смогли долететь до базы, несмотря на то, что ОАЭ прикрыты американскими системами Patriot. «Это демонстрация того, что “зонтик” ПВО США не является абсолютным. Возмездие настигло американцев на их же укрепленной базе», — резюмирует специалист.
Кроме базы, Иран поразил еще несколько важных целей.
«Иран пытается выбить систему противовоздушной обороны США над американскими базами в регионе, поэтому наносит соответствующие удары. Были сбиты пять радиолокационных станций, одна станция предупреждения о ракетном нападении — она обнаруживает баллистические ракеты, запускаемые с дальности 5 тысяч км, две станции противоракетной обороны. Эти станции — это глаза и уши США, а Иран выбивает их, чтобы американцы не могли видеть иранские ракеты», — пояснил эксперт.
Что дальше?
Удар по «Аль-Дафре» — это не только военная акция. Это политический сигнал Тегерана о готовности отвечать зеркально на удары по своей территории, даже если жертвами становятся дети. Иран доказал, что может достать до противника, несмотря на эшелонированную оборону.