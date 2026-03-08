Ричмонд
В Забайкалье разработали дневник здоровья женщины

В регионе ведется работа по созданию аналогичного дневника для мужчин.

ЧИТА, 8 марта. /ТАСС/. Дневник здоровья для женщин разработан в Забайкалье, в нем прописан четкий план — график обследований, анализов и консультаций врачей согласно возрасту. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«В Союзе женщин Забайкальского края рассказали о дневнике здоровья, который был специально разработан для прекрасного пола. Речь идет о четырех важных этапах в жизни женщины: от рождения до самой глубокой старости. При поддержке медиков был составлен четкий план — график обследований, анализов и консультаций врачей согласно возрасту», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в крае ведется работа по созданию аналогичного дневника для мужчин.