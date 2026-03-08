В Забайкалье разработали дневник здоровья женщины

«В Союзе женщин Забайкальского края рассказали о дневнике здоровья, который был специально разработан для прекрасного пола. Речь идет о четырех важных этапах в жизни женщины: от рождения до самой глубокой старости. При поддержке медиков был составлен четкий план — график обследований, анализов и консультаций врачей согласно возрасту», — говорится в сообщении.