От −1 до +4 и гололедица: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 8 марта

В Ростовской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем существенных осадков не ожидается. Однако утром в отдельных районах возможен гололед, на дорогах образуется гололедица. Ветер северо-западного направления задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду. В ночь на 9 марта осадков также не предвидится. Ветер сохранит северо-западное направление и скорость 6 — 11 метров в секунду.