Губернатор Игорь Кобзев поздравил женщин Иркутской области с 8 марта

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил жительниц региона с Международным женским днём 8 марта. Поздравление он разместил в своём официальном телеграм-канале. Глава региона подчеркнул, что женщины совмещают множество ролей — будучи любящими жёнами, заботливыми мамами и бабушками, внимательными дочерями, успешно учатся и строят карьеру, занимаются общественной деятельностью и творчеством, и даже летают в космос.
«Каждая женщина уникальна. Своей красотой и обаянием, добротой и мудростью, удивительной внутренней силой и гибкостью вы меняете мир к лучшему. Дарите окружающим вас людям заботу, внимание, поддержку и вдохновение. Вы помогаете нам преодолевать трудности и достигать новых высот», — говорится в поздравлении губернатора.
Игорь Кобзев выразил особенную признательность в адрес жён и матерей участников специальной военной операции, подчеркнув, что их любовь, забота, вера и терпение дают силу и стойкость бойцам. В заключение губернатор пожелал всем жительницам Иркутской области доброго здоровья, личного счастья, исполнения желаний.
«Пусть в Ваших домах царит мир, уют и благополучие!» — завершил он своё поздравление.
