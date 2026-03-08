Губернатор Игорь Кобзев поздравил женщин Иркутской области с 8 марта

«Каждая женщина уникальна. Своей красотой и обаянием, добротой и мудростью, удивительной внутренней силой и гибкостью вы меняете мир к лучшему. Дарите окружающим вас людям заботу, внимание, поддержку и вдохновение. Вы помогаете нам преодолевать трудности и достигать новых высот», — говорится в поздравлении губернатора.