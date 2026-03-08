Представитель РПЦ Кипшидзе: веселье 8 Марта во время Великого поста неуместно

Чрезмерные веселья и праздники на 8 марта в день Великого поста неподобающи. Об этом заявил зампред Синодального отдела РПЦ по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Кипшидзе отметил, что в церковной традиции 8 марта не отмечают. Он уточнил, что поздравить женщин с этим днем не является грехом.
«Поскольку 8 марта выпадает на Великий Пост для верующих неприемлемо безудержное веселье в этот день, как в любой другой день поста», — сказал деятель РПЦ в интервью РИА Новости.
Кипшидзе напомнил, что в Русской православной церкви 8 марта вспоминается обретение мощей блаженной Матроны Московской.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем. Он подчеркнув стойкость и лидерские качества дам, которые раскрываются в решающие моменты. Путин акцентировал внимание на мудрости и материнской любви представительниц прекрасного пола.