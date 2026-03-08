Госавтоинспекторы Приангарья поздравили женщин-водителей с 8 Марта

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области, вместо привычной проверки документов, инспекторы дорожно-патрульной службы останавливали автомобили, за рулем которых находились женщины, чтобы подарить им цветы и выразить добрые пожелания. Правоохранитнли и представители автошколы «ВОА» поздравляли горожанок с наступающим праздником и желали им здоровья, любви, красоты и неиссякаемой энергии.