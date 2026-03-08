Госавтоинспекторы Приангарья поздравили женщин-водителей с 8 Марта

IrkutskMedia, 8 марта. В Приангарье сотрудники Госавтоинспекции в преддверии 8 Марта провели праздничные мероприятия. Так, в Усть-Куте накануне Международного женского дня 8 марта сотрудники Госавтоинспекции и представителями автошколы «Всероссийское общество автомобилистов» организовали Традиционная акция «Цветы для автоледи» (18+).
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области, вместо привычной проверки документов, инспекторы дорожно-патрульной службы останавливали автомобили, за рулем которых находились женщины, чтобы подарить им цветы и выразить добрые пожелания. Правоохранитнли и представители автошколы «ВОА» поздравляли горожанок с наступающим праздником и желали им здоровья, любви, красоты и неиссякаемой энергии.
Организаторы акции не забыли также и о соблюдении правил безопасности нга дорогах. Женщинам напоминали о необходимости строго соблюдения ПДД и призвали быть осторожными и внимательными.
Также праздничную акцию «С 8 марта поздравляем — ПДД не нарушаем!» провели сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами дорожного движения на центральной площади Киренска. Полицейские с юными помощникам вручали цветы и поделки, сделанные своими руками как женщинам-водителям, так и пешеходам, просили быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Представительницы прекрасного пола, принимая поздравительные слова с пожеланиями из детских уст, благодарили их за внимание и подаренное весеннее настроение.