В Крыму восстановят два военных памятника

«Нельзя никогда добиться ожидаемого эффекта от ремонта памятника, если мы не будем знать, кто там захоронен, какая история гибели этого бойца, а есть ли там вообще захоронения или это просто памятное место. Важно, чтобы каждый из проектов сопровождался погружением в суть того, вокруг чего мы наводим порядок. Не в краске вопрос и не в граблях, а в осознании того, что ты делаешь правильное дело, помнишь и чтишь историю своих прадедов», — убежден депутат.