В Крыму восстановят два военных памятника

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости Крым. В Крыму в этом году восстановят несколько монументов памяти Великой Отечественной войны. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Государственного Совета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.

Источник: РИА "Новости"

«На счету Государственного совета уже десятки огромных крупных проектов. В этом году в работе мемориал в Грушевке, это место боев за Грушевский перевал. Он нормально выглядит, но морально уже устаревает. Также мы будем вести работы в Первомайском районе, в селе Гвардейское», — сказал он.

Бобков убежден, что в настоящее время Россия находится в лучшем периоде за последние сто лет с точки зрения защиты исторического наследия.

«Мы стараемся все политические составляющие, все распри, которые были в истории нашей страны, оставить за скобками, и не разделяем историческую память на ее компоненты. Она для нас вся едина, она для нас вся ценна», — уверен депутат.

В прошлом году, напомнил он, глава республики Сергей Аксенов поставил задачу, чтобы за каждым памятником был закреплен ответственный депутат муниципалитета.

«Это дало свои результаты. Я за межсезонье объезжал в Джанкойском, Нижнегорском, Кировском районах очень много монументов. Скажу вам откровенно, просто душа радуется: я не встретил ни одного в ненадлежащем состоянии», — сказал председатель комитета Госсовета Крыма.

Он также особо отметил работу крымчан и волонтеров в сохранении памятников. По его словам, весенняя побелка монументов — «это удел всех тех, кто не являются профессионально подготовленными, но при этом своим трудом могут привести все в такой вид, что еще и 20, и 30 лет этот памятник будет вызывать те чувства, ради которых он и был поставлен».

При этом он призвал не только следить за внешним состоянием памятников, но и исследовать историю родного края.

«Нельзя никогда добиться ожидаемого эффекта от ремонта памятника, если мы не будем знать, кто там захоронен, какая история гибели этого бойца, а есть ли там вообще захоронения или это просто памятное место. Важно, чтобы каждый из проектов сопровождался погружением в суть того, вокруг чего мы наводим порядок. Не в краске вопрос и не в граблях, а в осознании того, что ты делаешь правильное дело, помнишь и чтишь историю своих прадедов», — убежден депутат.

