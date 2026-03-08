За год на почти 22% в Омской области подорожал корвалол

Федеральный Минфин озвучил данные мониторинга цен на лекарства в регионах России, согласно которым в Омской области препараты значительно подорожали за год, с января 2025-го по январь 2026-го. Общей цифры, на сколько в целом подорожали они все, однако не приводится.
Наибольшее подорожание было у корвалола (на 21,46%), теперь он стоит 58 рублей, лоперамид (на 20,7%), ныне он стоит 39,6 рубля, геля троксерутин (на 17,54%, 238 рублей), мази левомеколь (на 16,98%), ныне она стоит 254 рубля, эналаприла (на 15,19%, стоит теперь 27,98 рубля).
За год при этом снизились цены на йод и панкреатин. Йод подешевел на 6,5%, теперь его средняя цена 37,4 рубля. Панкреатин стал доступнее на 23,54%, начав стоить в среднем 29 рублей.
Также за год цена электронных приборов для контроля артериального давления выросла на 4,2% (около 103,6 рубля), минимальная цена на них теперь от 2574 рублей. А цены на корригирующие очки выросли на 2,7%, теперь они стоят минимум 1660 рублей.
Ранее КП-Омск публиковала подробный материал о подорожании яиц.