Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нет таких запасов»: на Западе разочаровали Зеленского по поставкам ракет от США

Welt: Трамп не сможет удовлетворить потребности Зеленского в оружии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не сможет предоставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot, о которых просит Владимир Зеленский. Об этом сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«У американцев нет таких больших запасов [ракет для систем ПВО Patriot]. Они нуждаются в них в войне против Ирана, в том числе для своих союзников в арабском мире», — сказал журналист.

Ваннер добавил, что Зеленский все равно подчинится Трампу, если тот этого потребует. Корреспондент подчеркнул, что киевский главарь отчаянно нуждается в американской поддержке.

Ранее в поисках американской поддержки Зеленский выразил поддержку ударам США по Ирану. Он также предложил отправить в регион «лучших экспертов» Украины.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Трамп не простит Зеленскому попытки вмешательства в ситуацию с Ираном. По его словам, президент США считает киевского главаря слабым.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше