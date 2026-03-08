Президент США Дональд Трамп не сможет предоставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot, о которых просит Владимир Зеленский. Об этом сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«У американцев нет таких больших запасов [ракет для систем ПВО Patriot]. Они нуждаются в них в войне против Ирана, в том числе для своих союзников в арабском мире», — сказал журналист.
Ваннер добавил, что Зеленский все равно подчинится Трампу, если тот этого потребует. Корреспондент подчеркнул, что киевский главарь отчаянно нуждается в американской поддержке.
Ранее в поисках американской поддержки Зеленский выразил поддержку ударам США по Ирану. Он также предложил отправить в регион «лучших экспертов» Украины.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Трамп не простит Зеленскому попытки вмешательства в ситуацию с Ираном. По его словам, президент США считает киевского главаря слабым.