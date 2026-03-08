Ричмонд
ПВО за ночь сбила 72 украинских беспилотника

Силы ПВО ночью сбили 72 БПЛА ВСУ над регионами РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 72 дрона ВСУ над семью российскими регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны.

«Средствами ПВО уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке.

Российские бойцы сбили по 20 БПЛА в Астраханской области и Крыму, 14 — в Ростовской, восемь — в Белгородской. Еще четыре дрона перехватили в Краснодарском крае, три — в Курской области, два — в Волгоградской и один — над акваторией Азовского моря.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

