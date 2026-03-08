Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Красноярска предупредили о магнитных бурях

Магнитная буря обрушится на Красноярск.

Сейчас в Ричмонде: +22° 7 м/с 60% 756 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Жителей Красноярского края предупредили о сильной магнитной буре на короткой рабочей неделе. Судя по прогнозу сайта Time-In.ru, начнется она вечером 9 марта.

Буря продлится примерно сутки — до вторника (мощность составит баллов). Вновь начнет штормить в пятницу, 13 марта.

Для метеозависимых красноярцев это значит, что уже скоро могут возникнуть сильные головные боли, а также проблемы с давлением. Возможна бессонница, недомогание и головокружение. В такой период лучше воздержаться от вредных привычек и высыпаться.