Жителей Красноярска предупредили о магнитных бурях

Жителей Красноярского края предупредили о сильной магнитной буре на короткой рабочей неделе. Судя по прогнозу сайта Time-In.ru, начнется она вечером 9 марта.
Буря продлится примерно сутки — до вторника (мощность составит баллов). Вновь начнет штормить в пятницу, 13 марта.
Для метеозависимых красноярцев это значит, что уже скоро могут возникнуть сильные головные боли, а также проблемы с давлением. Возможна бессонница, недомогание и головокружение. В такой период лучше воздержаться от вредных привычек и высыпаться.