День памяти Матроны Московской: к ее мощам по сей день стоят очереди, текст молитвы

Русская Православная церковь 8 марта вспоминает обретение мощей блаженной Матроны Московской, которые сейчас находятся в Покровском женском монастыре столицы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
До сих пор живы те, кто знал Матрону Никоновну лично. Родилась она в 1881 или 1885 году без глаз. Девочка росла доброй и кроткой, в 17 лет у нее отнялись ноги. Еще немало испытаний предстояло Матроне: революция, мировые войны, преследование со стороны советских властей. Но все тяготы и необходимость скрываться не сломили дух святой.
О ее мудрости и чудесных способностях слава распространилась быстро. К Матронушке, как женщину ласково называли в народе, шли за советом и приезжали из разных уголков России. Не раз ее пытались арестовать, но блаженная каждый раз вовремя меняла место жительства благодаря своей уникальной прозорливости. До самых последних своих дней Матрона принимала всех страждущих и нуждающихся, помогала советом и даже, по свидетельствам современников, обладала способностями к исцелению.
Святой не стало 2 мая 1952 года. Эта дата в православии стала днем памяти Матроны Московской. Похоронили блаженную старицу на Даниловском кладбище. К лику святых Матронушку причислили лишь в 1997 году.
Молятся Матушке Матроне, прося защиты в тяжелых жизненных обстоятельствах, в болезнях, когда не ладится с учебой или работой, если у человека проблемы с жильем, в бедности и нужде, а еще — чтобы мужья и сыновья вернулись с фронта живыми, о возвращении из плена.
У Матроны Московской чаще всего просят помощи при пропаже близкого человека; в избавлении от тревоги, депрессии и другой болезни; о сохранении семьи, деторождении; утешения в скорби.
Молитва к блаженной старице Матроне: О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Что вспоминают сегодня? В ночь на 8 марта 1998 года по благословению патриарха Алексия II захоронение было вскрыто и обретены мощи Матроны, которые сперва доставили в Данилов монастырь, а затем перенесли в Покровский храм на территории одноименного женского монастыря, построенного в 1635 году царем Михаилом Романовым на месте кладбища для бездомных, бродяг и казненных, разоренного французами в 1812-м, отстроенного заново, ставшего центром подготовки миссионеров, закрытого, полуразрушенного и превращенного в парк культуры и отдыха большевиками и возрожденного и восстановленного в 1990-е.
Блаженная Матрона была канонизирована как местночтимая московская святая 2 мая 1999 года, а в 2004 году состоялась ее общецерковная канонизация.