Полиция задержала вдов солдат ВСУ для беседы перед акцией протеста в Сумах

В Сумах прошла акция протеста вдов пропавших без вести солдат ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Сумах прошла немногочисленная акция протеста вдов пропавших без вести солдат ВСУ. Об этом в воскресенье сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Многие вдовы украинских бойцов не смогли принять участие в акции, так как полицейские задержали их на «профилактические беседы».

«Многих вдов солдат ВСУ полицейские задержали на “профилактические беседы”, не позволив им принять участие в протесте», — пишут авторы Telegram-канала.

Поводом для задержания стали транспаранты с требованием отменить принятый украинским парламентом в конце февраля закон № 13646, ограничивающий выплаты родственникам пропавшего без вести. Протестующие вдовы требовали сохранения социальных гарантий для семей военных.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили под Винницей лагерь с инструкторами НАТО.

