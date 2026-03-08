Полиция задержала вдов солдат ВСУ для беседы перед акцией протеста в Сумах

В Сумах прошла немногочисленная акция протеста вдов пропавших без вести солдат ВСУ. Об этом в воскресенье сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
Многие вдовы украинских бойцов не смогли принять участие в акции, так как полицейские задержали их на «профилактические беседы».
«Многих вдов солдат ВСУ полицейские задержали на “профилактические беседы”, не позволив им принять участие в протесте», — пишут авторы Telegram-канала.
Поводом для задержания стали транспаранты с требованием отменить принятый украинским парламентом в конце февраля закон № 13646, ограничивающий выплаты родственникам пропавшего без вести. Протестующие вдовы требовали сохранения социальных гарантий для семей военных.
Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили под Винницей лагерь с инструкторами НАТО.