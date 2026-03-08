Ричмонд
План «Ковёр» отменили в аэропорту Краснодара

В аэропорту Краснодара сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом 8 марта сообщила Федеральная аэронавигационная служба (Росавиация).

Ведомство отметило, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов. Сейчас режим работы аэропорта восстановлен.

Ранее беспилотники самолётного типа атаковали многоквартирный дом в городе Васильевка Запорожской области. По предварительным данным, не менее 10 человек пострадали. Есть погибшие. Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко подтвердила наличие раненых и погибших среди мирных жителей. Она отметила, что всех граждан, которые не пострадали, эвакуировали в безопасное место.

