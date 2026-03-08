Глава RT Симоньян опровергла слухи о якобы проведении прощального вечера

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опровергла распространяющуюся в Сети информацию о якобы запланированном прощальном вечере. Соответствующий пост она разместила в личном Telegram-канале.
Поводом для заявления стали публикации в интернете. В них утверждалось, что в Москве якобы готовится прощальное мероприятие с участием журналистки. Симоньян назвала эту информацию недостоверной. Она опубликовала скриншот подобного сообщения и призвала пользователей не доверять таким публикациям.
«Уважаемые друзья, если вы увидите где-нибудь подобную информацию — не ведитесь, это фейк», — написала Маргарита Симоньян.
Немногим ранее Маргарита Симоньян высказалась о хейте в свой адрес. Она призналась, что старается не обращать внимания негатив. Несмотря даже на то, насколько абсурдными иногда получаются высказывания ненавистников в Сети.