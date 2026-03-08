Глава RT Симоньян опровергла слухи о якобы проведении прощального вечера

Поводом для заявления стали публикации в интернете. В них утверждалось, что в Москве якобы готовится прощальное мероприятие с участием журналистки. Симоньян назвала эту информацию недостоверной. Она опубликовала скриншот подобного сообщения и призвала пользователей не доверять таким публикациям.