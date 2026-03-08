Средства ПВО уничтожили 14 беспилотников над Ростовской областью минувшей ночью

В ночь на 8 марта дежурные расчеты противовоздушной обороны отражали массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на регионы России. По данным Министерства обороны РФ, всего за прошедшую ночь в небе над российскими территориями было перехвачено и ликвидировано 72 дрона самолетного типа, 14 из которых пришлось на Ростовскую область.
Больше всего целей было поражено над Астраханской областью и Республикой Крым — по 20 БПЛА в каждом регионе. Ростовская область оказалась на третьем месте по числу уничтоженных аппаратов: здесь средства ПВО сработали 14 раз.
Помимо этого, удары с воздуха отражали в Белгородской области (сбито 8 беспилотников), Краснодарском крае (4), Курской (3) и Волгоградской (2) областях. Еще один дрон был уничтожен над акваторией Азовского моря.
Что касается последствий на донской земле, ранее глава региона Юрий Слюсарь сообщал, что атака пришлась на три района области — Чертковский, Миллеровский и Морозовский. По предварительным данным, которые на данный момент приводит губернатор, жертв и разрушений на земле в результате падения обломков нет. Информация продолжает уточняться оперативными службами.
