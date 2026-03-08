Ричмонд
Синоптик назвала регионы, где температура опустится до минус 30 градусов

РИА Новости: температура до минус 30 градусов опустится в НАО и Пермском крае.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Температура опустится до минус 33 градусов в ближайшие выходные в Коми, Ненецком автономном округе, а также Пермском крае, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Неблагоприятная погода будет в Республике Коми, Ненецком автономном округе и Пермском крае, в эти выходные ожидается до −33 градусов. Морозы ослабнут только к началу следующей недели. На юге Приволжья к понедельнику похолодает до −25, но вскоре вернется к норме: ночью до −15, днем до −7, а к середине недели потеплеет до 17 градусов благодаря атлантическому теплу», — рассказала Макарова.

По словам специалиста, суровая погода будет все выходные и на юге европейской территории страны, а именно в Краснодарском крае, в республике северного Кавказа, включая район Сочи. Также сильный снег ожидается в Мурманской и Архангельской областях и на востоке Вологодской области, где прогнозируются метели и ветер до 20 метров в секунду.