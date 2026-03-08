«Это грязь, а не человек»: Собчак высказалась о скандалах Долиной и Киркорова

— Конечно, ты ждешь, ты хочешь увидеть за этой перфектной картинкой падение. Это внутренне заложено аудиторией, потому что они видят, что невозможно быть таким хорошим. И ждут, когда же они узнают правду и им станет поспокойнее: «Все-таки я был прав, все-таки это грязь, а не человек», — цитирует звезду шоу-бизнеса Kp.ru.