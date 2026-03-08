В мессенджерах появились фейковые аккаунты министра промышленности Башкирии

Министр промышленности, энергетики и инновации Башкирии Александр Шельдяев предупредил жителей республики о фейковых аккаунтах. По его словам, неизвестные от его имени создали странички в мессенджерах.
— Данные аккаунты не имеют ко мне никакого отношения, — отметил Шельдяев.
Министр также попросил своих подписчиков быть внимательными и не реагировать на сообщения, поступающих с этих профилей — не давать никакую служебную или личную информацию.
