8 и 9 марта в Омской области изменится расписание электричек

В Омске в связи с празднованием 8 Марта изменится расписание электричек. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы АО «Омск-пригород».
Согласно информации от организации, 9 марта 2026 года не будут курсировать электропоезда «рабочего дня» № 6672 Омск — Калачинская (отправление со станции Калачинская в 17:20) и № 6661 Калачинская — Омск (отправление со станции Калачинская в 5:48), а также поезд № 6486 Москаленки — Омск 8 марта.
При этом с 9 марта на линии Омск — Калачинская пассажирам будут доступны по три пары дополнительных электропоездов ежедневно, а 8 марта на маршруте Москаленки — Омск — четыре пары в день. С 10 марта движение пригородных поездов вернется к привычному расписанию.