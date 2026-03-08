На Байкале в Ольхонском районе поймали 50 нарушителей за сутки

Межведомственные патрули снова выявили массовые нарушения на Байкале. За один только день — более 50 фактов, от управления судами без документов до выезда на лёд в запрещённых местах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области,
рейды прошли в акватории Ольхонского района. Работали инспекторы ГИМС, Росгвардия, транспортная полиция и сотрудники Прибайкальского нацпарка.
Особое внимание — судам на воздушной подушке (хивусам), которые возят туристов. Проверили около 25 катеров-амфибий. Итог — 17 нарушений. Самые частые: водители без прав, передача управления посторонним, отсутствие документов на судно.
— Несмотря на открытие ледовой переправы, которая связала остров Ольхон с материком, все еще достаточно водителей, готовых рискнуть своей жизнью и жизнью пассажиров. На фоне нестабильной ледовой обстановки, наличия динамических трещин, разломов и участков открытой воды такое безрассудство в любой момент может закончиться трагически, — поделился начальник регионального Центра ГИМС Андрей Карепов.
Ещё порядка 40 человек попались на выезде на лёд вне ледовой переправы. Штрафы — до 4,5 тысячи рублей.