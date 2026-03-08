На Байкале в Ольхонском районе поймали 50 нарушителей за сутки

Межведомственные патрули снова выявили массовые нарушения на Байкале. За один только день — более 50 фактов, от управления судами без документов до выезда на лёд в запрещённых местах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области,