Вассерман: затяжная война на Ближнем Востоке вызовет рост цен на нефть и газ

Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту мировых цен на нефть и газ. Об этом в беседе с mk.ru заявил депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман.
По его словам, длительная война между США, Израилем и Ираном способна повлиять на глобальные энергетические рынки. При этом для России такая ситуация может иметь и экономические плюсы.
«Во-первых, это означает длительное подорожание нефти и газа, что нам в целом выгодно», — отметил Анатолий Вассерман.
Кроме того, Вассерман допустил, что на фоне происходящего может усилиться обсуждение роли международных объединений.
Парламентарий также считает, что США и Израиль могут стремиться завершить конфликт быстрее. Поскольку у них нет свежего опыта ведения длительных войн. Иран же, по его мнению, находится в более устойчивом положении, так как страна на протяжении десятилетий живет в условиях экономических ограничений.
Немногим ранее о ситуации на Ближнем Востоке высказался глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он отметил, что европейские политики недооценивают последствия конфликта для энергетики и экономики. Так, отказ от российской энергетики может привести к серьезным проблемам для стран ЕС.