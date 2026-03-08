Вассерман: затяжная война на Ближнем Востоке вызовет рост цен на нефть и газ

Парламентарий также считает, что США и Израиль могут стремиться завершить конфликт быстрее. Поскольку у них нет свежего опыта ведения длительных войн. Иран же, по его мнению, находится в более устойчивом положении, так как страна на протяжении десятилетий живет в условиях экономических ограничений.