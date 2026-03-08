Вассерман: затяжная война на Ближнем Востоке вызовет рост цен на нефть и газ

Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту мировых цен на нефть и газ. Об этом в беседе с mk.ru заявил депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман.

По его словам, длительная война между США, Израилем и Ираном способна повлиять на глобальные энергетические рынки. При этом для России такая ситуация может иметь и экономические плюсы.

«Во-первых, это означает длительное подорожание нефти и газа, что нам в целом выгодно», — отметил Анатолий Вассерман.

Кроме того, Вассерман допустил, что на фоне происходящего может усилиться обсуждение роли международных объединений.

«Наверняка будут какие-то серьезные обсуждения того, могут ли БРИКС и ШОС стать, помимо всего прочего, серьезными системами силовой взаимопомощи», — подчеркнул он.

Парламентарий также считает, что США и Израиль могут стремиться завершить конфликт быстрее. Поскольку у них нет свежего опыта ведения длительных войн. Иран же, по его мнению, находится в более устойчивом положении, так как страна на протяжении десятилетий живет в условиях экономических ограничений.

Немногим ранее о ситуации на Ближнем Востоке высказался глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он отметил, что европейские политики недооценивают последствия конфликта для энергетики и экономики. Так, отказ от российской энергетики может привести к серьезным проблемам для стран ЕС.

