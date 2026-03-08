В Ростове автобус маршрута № 93 врезался в столб на проспекте Шолохова

В донской Госавтоинспекции рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия с автобусом № 93, которое произошло вечером в минувшую субботу, 7 марта, в Ростове.
Авария случилась примерно в 22:15 в районе дома № 115 на проспекте Шолохова. По предварительной информации, 60-летний мужчина, находившийся за рулем рейсового автобуса «Вектор Некст», следовавшего по маршруту № 93 («ГПЗ-10 — Туполева»), не сумел сохранить контроль над движением транспортного средства.
В результате этого автобус съехал с проезжей части влево и совершил наезд на препятствие — опору линии электропередачи. В момент происшествия в салоне общественного транспорта пассажиров не было.
К счастью, в результате данного инцидента никто не пострадал. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства и причины случившегося.
