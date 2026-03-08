Онищенко связал всплеск алкогольных психозов в России с сезоном депрессий

Во время массовых торжеств, таких как свадьбы, корпоративы или семейные праздники, гости часто оказываются перед вопросом: пить или отказаться от спиртного. Главный врач частной психиатрической клиники доктора Шурова, психиатр, нарколог Василий Шуров обратил внимание на проблему давления окружающих на гостей, предпочитающих вести здоровый образ жизни.