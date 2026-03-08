Ричмонд
Онищенко связал всплеск алкогольных психозов в России с сезоном депрессий

Возможная волна алкогольных психозов в России может быть связана с сезоном депрессий. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее врач-психиатр Степан Фимкин предупредил, что с приходом весны количество срывов у людей с алкогольной зависимостью резко возрастает, а отделения реанимации пополняются пациентами с острыми психозами.

По его словам, люди в депрессивном эпизоде могут употреблять алкоголя в два раза больше обычного, чтобы вызвать «душевный подъем».

— Депрессии надо лечить, спать нормально, витамины принимать, заниматься физическими упражнениями. А кое-кто начинает использовать другие виды борьбы с депрессией, в виде алкогольных напитков, — отметил академик в беседе с ТАСС.

Во время массовых торжеств, таких как свадьбы, корпоративы или семейные праздники, гости часто оказываются перед вопросом: пить или отказаться от спиртного. Главный врач частной психиатрической клиники доктора Шурова, психиатр, нарколог Василий Шуров обратил внимание на проблему давления окружающих на гостей, предпочитающих вести здоровый образ жизни.