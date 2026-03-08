Ричмонд
Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта, сказав про самое ценное, что есть в нашей жизни

Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта, сказав про самое ценное в жизни.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил женщин с 8 марта, сказав, что они создают гармонию и уют, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Обращаясь к соотечественницам, он отметил, что этот праздник наполнен приятными эмоциями:

— Он приходит вместе с весной, пробуждая в сердцах чувства восхищения и благодарности, которые мы дарим вам, дорогие женщины — нежные и сильные, внимательные и заботливые, очаровательные и мудрые. Вы — самое ценное, что есть в нашей жизни.

Александр Лукашенко отметил, что женщины создают гармонию и уют, согревают своим теплом и вдохновляют мужчин, на созидание.

Он пожелал, чтобы у женщин осуществлялись заветные мечты, а близкие окружали любовью и вниманием.

