Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта, сказав про самое ценное, что есть в нашей жизни

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил женщин с 8 марта, сказав, что они создают гармонию и уют, сообщает пресс-служба белорусского президента.
Обращаясь к соотечественницам, он отметил, что этот праздник наполнен приятными эмоциями:
— Он приходит вместе с весной, пробуждая в сердцах чувства восхищения и благодарности, которые мы дарим вам, дорогие женщины — нежные и сильные, внимательные и заботливые, очаровательные и мудрые. Вы — самое ценное, что есть в нашей жизни.
Александр Лукашенко отметил, что женщины создают гармонию и уют, согревают своим теплом и вдохновляют мужчин, на созидание.
Он пожелал, чтобы у женщин осуществлялись заветные мечты, а близкие окружали любовью и вниманием.
Ранее мы писали, что Лукашенко сказал белорускам жаловаться ему в TikTok, если их обидит «хоть один мужик»: «Каждое утро читаю».
Еще Лукашенко назвал общую цель белорусских женщин.
Кстати, трехчасовой бесплатный концерт пройдет 8 марта у Дворца спорта — кто выступит.
Тем временем «Комсомолка» писала, что продавцы тюльпанов из Беларуси сказали, как сохранить цветы в вазе подольше.
Прочитайте, что синоптик Дмитрий Рябов сказал, где в Беларуси ждать температуру −5, а где +16 на неделе сразу после 8 марта.