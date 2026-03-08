Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта, сказав про самое ценное, что есть в нашей жизни

— Он приходит вместе с весной, пробуждая в сердцах чувства восхищения и благодарности, которые мы дарим вам, дорогие женщины — нежные и сильные, внимательные и заботливые, очаровательные и мудрые. Вы — самое ценное, что есть в нашей жизни.