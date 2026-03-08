Поздравляем, дорогие женщины! 10+ открыток к 8 марта

8 марта во всём мире отмечается Международный женский день — праздник весны, красоты и внимания к женщинам.
Сегодня 8 Марта для большинства россиян — это тёплый и душевный день, когда мужчины и дети поздравляют своих мам, жён, сестёр, бабушек, коллег и подруг, дарят цветы, подарки и искренние слова благодарности. В 2026 году праздник выпадает на воскресенье, а выходной перенесён на понедельник, 9 марта — так что у многих будет три выходных дня подряд.
История праздника началась вовсе не с тюльпанов и конфет, а с протестных движений женщин в конце XIX — начале XX века. Отправной точкой принято считать марш работниц текстильной промышленности, который прошёл 8 марта 1908 года в Нью-Йорке: женщины требовали сокращения рабочего дня и права голоса.
В современной России, впрочем, 8 Марта утратил своё политическое звучание и превратился в день весны, женственности и внимания к женщинам. Главные традиции — дарить цветы и подарки (особенно популярны тюльпаны и мимоза), проводить корпоративы и праздничные мероприятия в парках и на площадях городов.
Чтобы вы могли поздравить близких с этим тёплым весенним праздником «АиФ-Волгоград» подготовил для вас подборку праздничных открыток. Для женщины в этот день важнее всего не столько подарок, сколько осознание, что о ней помнят, её любят и ценят, поэтому выбирайте понравившуюся и поздравляйте своих близких.