10+ открыток к 8 марта

Сегодня 8 Марта для большинства россиян — это тёплый и душевный день, когда мужчины и дети поздравляют своих мам, жён, сестёр, бабушек, коллег и подруг, дарят цветы, подарки и искренние слова благодарности. В 2026 году праздник выпадает на воскресенье, а выходной перенесён на понедельник, 9 марта — так что у многих будет три выходных дня подряд.