New York Times: Иран запустил операцию «Безумец» против США и Израиля

Как отмечает издание, операцию «Безумец» Тегеран разработал еще в 2025 году. Все произошло после предыдущей военной операции США и Израиле. План предусматривает, что боевые действия должны стать дорогими не только для Иерусалима и Вашингтона, а также отразиться на экономике стран Ближнего Востока. Именно поэтому под ударами должны оказаться сферы транспорта, энергетики и туризма.
Так, операция «Безумец» разделена на несколько этапов. Первый предусматривает удары по самому Израилю, второй — удары по военным базам США в арабских странах. Издание утверждает, что на третьем этапе Тегеран реализовывал атаки на гражданские объекты Ближнего Востока, в том числе на отели, аэропорты и посольства.
Согласно публикации, Тегеран понимает, что не сможет нанести США и Израилю военное поражение. Поэтому ожидает, пока Иерусалим и Вашингтон перехотят воевать.
«Наш план состоит в том, чтобы расширить масштабы войны и продлить ее продолжительность. Это самый сильный удар, который мы можем нанести (президенту США Дональду — прим.ред.) Трампу, и у нас нет другого выбора», — сказал старший советник спикера парламента Ирана Махди Мохаммади.
Немногим ранее Иран ударил по НПЗ в Хайфе в Израиле. С соответствующим заявлением выступил Корпус стражей исламской революции. Там подчеркнули, что все цели поражены. Однако масштаб разрушений пока не уточняется.