New York Times: Иран запустил операцию «Безумец» против США и Израиля

Как отмечает издание, операцию «Безумец» Тегеран разработал еще в 2025 году. Все произошло после предыдущей военной операции США и Израиле. План предусматривает, что боевые действия должны стать дорогими не только для Иерусалима и Вашингтона, а также отразиться на экономике стран Ближнего Востока. Именно поэтому под ударами должны оказаться сферы транспорта, энергетики и туризма.