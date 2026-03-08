Ричмонд
В Волгограде снят девятичасовой запрет на работу аэропорта

Утром 8 марта аэропорт Волгограда начал возвращаться в привычный ритм работы после продолжительного запрета.

Утром 8 марта аэропорт Волгограда начал возвращаться в привычный ритм работы после продолжительного запрета на использование воздушного пространства региона гражданскими судами. В 8:00 Росавиация сообщила об отмене плана «Ковёр», введённого ранее на фоне массовой беспилотной атаки БПЛА на южные регионы России.

— В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов — подчёркивается в сообщении регулятора.

Отметим, в общей сложности запрет действовал в течение более девяти часов. Из-за действующего всю ночь запрета на прием и отправку гражданских судов были отменены и перенесены четыре рейса.

