В Ростовской области спасли девять человек в пожарах 7 марта

В Ростовской области за сутки потушили восемь техногенных пожаров.

В минувшую субботу, 7 марта, подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области приняли участие в ликвидации восьми возгораний и последствий одной аварии на дороге.

В результате тушения техногенных пожаров из огня были эвакуированы и спасены девять человек.

Всего для обеспечения безопасности жителей региона за минувшие сутки от МЧС привлекались 132 специалиста и 33 единицы специализированной техники. Спасатели также оказали помощь пострадавшим в результате одного дорожно-транспортного происшествия.

