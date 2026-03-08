В Ростовской области спасли девять человек в пожарах 7 марта

В минувшую субботу, 7 марта, подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области приняли участие в ликвидации восьми возгораний и последствий одной аварии на дороге.
В результате тушения техногенных пожаров из огня были эвакуированы и спасены девять человек.
Всего для обеспечения безопасности жителей региона за минувшие сутки от МЧС привлекались 132 специалиста и 33 единицы специализированной техники. Спасатели также оказали помощь пострадавшим в результате одного дорожно-транспортного происшествия.
