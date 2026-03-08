Уиткофф обратился к России на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

«Я передал России послание не передавать Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе», — сказал спецпосланник в интервью агентству CGTN. Причем, его обращение к России не было чем-то обоснованным. В Кремле пока никак не прокомментировали слова представителя Белого дома.