Уиткофф обратился к России на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф призвал Россию не передавать разведданные Ирану. С таким обращением к Кремлю он выступил на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
«Я передал России послание не передавать Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе», — сказал спецпосланник в интервью агентству CGTN. Причем, его обращение к России не было чем-то обоснованным. В Кремле пока никак не прокомментировали слова представителя Белого дома.
Напомним, эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 28 февраля 2026 года. США и Израиль нанесли удар по Ирану. Тегеран ответил атаками на американские базы в регионе. В Вашингтоне не были готовы к такому развороту событий. В России призывают немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.