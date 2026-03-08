В парке Мингородка Владивостока хотят создать «Динопарк» с фигурами ящеров

Во Владивостоке в парке Минного городка создают динопарк с аниматронными фигурами динозавров в западной части территории. По данным канала «ЧП Владивосток», там намерены разместить полторадесятка динамических экспонатов, которые смогут двигаться, «дышать» и издавать звуки, формируя интерактивное пространство для гостей парка.
Как уточнили в публикации, сейчас в мастерской идёт изготовление пятнадцати уникальных фигур, а на опубликованном фото показана модель трицератопса, которого позже планируют установить в числе первых обитателей новой зоны отдыха. Каждому динозавру разработают собственный набор движений и поведенческих особенностей, чтобы экспозиция выглядела максимально разнообразной и реалистичной.
Как уже ранее сообщалось в печати, в парке также оборудуют детскую игровую площадку тематического оформления. Там собираются разместить игровые малые формы в виде «яиц динозавров». Рядом появится песочница, стилизованная под место археологических раскопок, где дети смогут имитировать поиск «останков» доисторических ящеров.