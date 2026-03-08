Вячеслав Федорищев поздравил жительниц Самарской области с Международным женским днем

"Именно мамам, женам, дочерям, бабушкам, сестрам обязаны мы всем, что наполняет нашу жизнь смыслом, укрепляет волю, побуждает несмотря ни на какие трудности идти вперед. Именно вам, дорогие наши женщины, мы благодарны за такую безусловную ценность, как семья, которая во все времена была и остается основой основ как для каждого человека, так и для всего нашего общества.