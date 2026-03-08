Сотрудника колледжа в Иркутске оштрафовали за нарушение правил воинского учёта

IrkutskMedia, 8 марта. Иркутская транспортная прокуратура установила, что в одном из колледжей Иркутска ответственный работник своевременно не направил в военный комиссариат сведения об отчислении 52 студентов. Надзорное ведомство направило в адрес среднеспециального образовательного учреждения представление.