Сотрудника колледжа в Иркутске оштрафовали за нарушение правил воинского учёта

IrkutskMedia, 8 марта. Иркутская транспортная прокуратура установила, что в одном из колледжей Иркутска ответственный работник своевременно не направил в военный комиссариат сведения об отчислении 52 студентов. Надзорное ведомство направило в адрес среднеспециального образовательного учреждения представление.
Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, троих работников отдела кадров привлекли к дисциплинарной ответственности.
Виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности за несвоевременное предоставление должностными лицами организаций в установленный срок сведений, необходимых для ведения воинского учета. Нарушителю назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.