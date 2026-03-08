Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудника колледжа в Иркутске оштрафовали за нарушение правил воинского учёта

Работник не предоставил сведения об отчислении студентов в военный комиссариат.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 8 марта. Иркутская транспортная прокуратура установила, что в одном из колледжей Иркутска ответственный работник своевременно не направил в военный комиссариат сведения об отчислении 52 студентов. Надзорное ведомство направило в адрес среднеспециального образовательного учреждения представление.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, троих работников отдела кадров привлекли к дисциплинарной ответственности.

Виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности за несвоевременное предоставление должностными лицами организаций в установленный срок сведений, необходимых для ведения воинского учета. Нарушителю назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.