Школьнику не продали цветы в магазине из-за возраста

До этого в Омске мужчина попытался купить букет из тысячи тюльпанов на 8 марта и остался без денег. На сайте по продаже цветов он внес предоплату в размере 50%, затем потребовали остальное. Цветы он так и не получил, а работники перестали выходить на связь.