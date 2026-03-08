Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощный циклон парализовал движение на Сахалине, автобусы отменили

На Сахалине из-за непогоды отменили автобусные рейсы из-за сильной метели. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Движение всех видов транспорта ограничено на трассе Южно-Сахалинск — Оха: от Ново-Александровска до Долинска (13−42 км) и от Стародубского до Тихого (55−128 км). Также частично закрыты направления на Корсаков и Холмск.

Временно не ходят автобусы из Южно-Сахалинска в Корсаков и Холмск. В ведомстве призвали водителей по возможности воздержаться от поездок.

«С 15:00 сняты ограничения для движения личного автотранспорта на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха от Ново-Александровска до Долинска (13−42 км). Ограничения для движения общественного транспорта сохраняются», — сказано в сообщении.

С приходом весны погода становится местами ещё более опасной. Ранее Life.ru рассказывал, что на Красноярском водохранилище легковой автомобиль с двумя рыбаками провалился под лёд. Из-за потепления он не выдержал веса машины.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.