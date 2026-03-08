Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полпред Артем Жога поздравил с 8 Марта женщин, находящихся в зоне СВО

Артем Жога поздравил женщин с 8 Марта.

Источник: Комсомольская правда

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском Федеральном округе Артем Жога поздравил женщин с 8 Марта. Особое внимание ветеран Донбасса уделил девушка, которые служат в зоне специальной военной операции.

— Особые слова хочу адресовать женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Тем, кто заботится о раненых в госпиталях, помогает нашим бойцам с бытовыми вопросами, участвует в волонтерских проектах и поддерживает ветеранов. Ваши сострадание и любовь способны творить настоящие чудеса. Знайте, что бойцы на передовой идут вперед ради блеска в ваших глазах, — написал в своем телеграм-канале Артем Жога.

С поздравлениями по случаю Международного женского дня выступил и прокурор Свердловской области Борис Крылов.

— Желаю Вам любви, гармонии и счастья! Пусть нежность весны и блики первых лучей солнца наполняют вас теплом и светом, и каждый день радует вниманием близких! — говорится в обращении прокурора области.

Ранее с поздравлением к женщинам выступил губернатор Свердловской области Денис Паслер.