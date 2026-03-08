Полпред Артем Жога поздравил с 8 Марта женщин, находящихся в зоне СВО

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском Федеральном округе Артем Жога поздравил женщин с 8 Марта. Особое внимание ветеран Донбасса уделил девушка, которые служат в зоне специальной военной операции.
— Особые слова хочу адресовать женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Тем, кто заботится о раненых в госпиталях, помогает нашим бойцам с бытовыми вопросами, участвует в волонтерских проектах и поддерживает ветеранов. Ваши сострадание и любовь способны творить настоящие чудеса. Знайте, что бойцы на передовой идут вперед ради блеска в ваших глазах, — написал в своем телеграм-канале Артем Жога.
С поздравлениями по случаю Международного женского дня выступил и прокурор Свердловской области Борис Крылов.
— Желаю Вам любви, гармонии и счастья! Пусть нежность весны и блики первых лучей солнца наполняют вас теплом и светом, и каждый день радует вниманием близких! — говорится в обращении прокурора области.
Ранее с поздравлением к женщинам выступил губернатор Свердловской области Денис Паслер.