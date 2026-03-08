МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил труд российских женщин в зоне СВО, на производствах и в госпиталях, подчеркнув, что эта работа приближает победу России.
Медведев в воскресенье поздравил россиянок с Международным женским днем.
«Самые искренние слова благодарности женщинам, которые несут службу в Вооруженных силах, работают в зоне специальной военной операции, трудятся на производствах, в госпиталях, занимаются волонтерской деятельностью. Вы приближаете нашу победу», — подчеркнул Медведев в видеообращении.
«Низкий вам поклон за верность долгу, за силу духа, за верность Родине. Мы гордимся вами», — добавил он.
Медведев в своем поздравлении отдельно обратился к женщинам, чьи близкие сегодня с честью защищают Россию.
«Ваша любовь, ваши молитвы и душевное участие служит главной опорой для наших героев. Вдохновляют на подвиги и свершения во имя отечества», — отметил зампред Совбеза РФ.