Медведев отметил труд российских женщин в зоне СВО

Медведев отметил, что женщины своим трудом приближают победу России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил труд российских женщин в зоне СВО, на производствах и в госпиталях, подчеркнув, что эта работа приближает победу России.

Медведев в воскресенье поздравил россиянок с Международным женским днем.

«Самые искренние слова благодарности женщинам, которые несут службу в Вооруженных силах, работают в зоне специальной военной операции, трудятся на производствах, в госпиталях, занимаются волонтерской деятельностью. Вы приближаете нашу победу», — подчеркнул Медведев в видеообращении.

«Низкий вам поклон за верность долгу, за силу духа, за верность Родине. Мы гордимся вами», — добавил он.

Медведев в своем поздравлении отдельно обратился к женщинам, чьи близкие сегодня с честью защищают Россию.

«Ваша любовь, ваши молитвы и душевное участие служит главной опорой для наших героев. Вдохновляют на подвиги и свершения во имя отечества», — отметил зампред Совбеза РФ.

