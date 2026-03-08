Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 8 марта 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 8 марта 2026:

1. В Молдову приходит жара: Нас ждут почти летние +18 градусов — точный прогноз синоптиков.

2. Билеты из аэропорта Кишинева могут подорожать, а некоторые рейсы могут начать отменять: Что происходит и кто виноват.

3. Квоты на язык: молдавские телеканалы могут обязать перейти на 50% румынского контента.

4. Как жителям Молдовы хранить сбережения в евро и долларах дома, чтобы защитить валюту от порчи: Главное — проверяйте купюры регулярно.

5. Романтика за деньги: Как в Кишиневе раскрыли международную сеть мошенников, которые искали невест-молдаванок для иностранцев.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Как перевести деньги из России в Молдову: Будьте готовы потерять до 30 процентов от суммы перевода.

Между Молдовой и Россией финансовые связи практически отсутствуют, но перевести деньги, все же можно (далее…).

«Молдова стремительно движется к утрате своего суверенитета»: Какие негативные последствия ожидают нашу республику после разрыва с СНГ — полный расклад эксперта.

О том, какие могут быть негативные последствия для Молдовы после выхода из СНГ, мы поговорили с доктором экономических наук Михаилом Пойсиком (далее…).

Не успел немного подешеветь, как грозит очередное подорожание: Газ в Молдове может резко вырасти в цене.

Хорошо, что хоть отопительный сезон подходит к концу (далее…).