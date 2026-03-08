Топ-5 главных новостей в Молдове 8 марта 2026: В Молдову приходит жара — нас ждут почти летние +18 градусов; билеты из аэропорта Кишинева подорожают, а некоторые рейсы могут отменить; молдавские телеканалы обяжут перейт

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 8 марта 2026:
1. В Молдову приходит жара: Нас ждут почти летние +18 градусов — точный прогноз синоптиков.
2. Билеты из аэропорта Кишинева могут подорожать, а некоторые рейсы могут начать отменять: Что происходит и кто виноват.
3. Квоты на язык: молдавские телеканалы могут обязать перейти на 50% румынского контента.
4. Как жителям Молдовы хранить сбережения в евро и долларах дома, чтобы защитить валюту от порчи: Главное — проверяйте купюры регулярно.
5. Романтика за деньги: Как в Кишиневе раскрыли международную сеть мошенников, которые искали невест-молдаванок для иностранцев.
